В Пензе ряд улиц останется без газа
Пензенцев приглашают на «Сабантуй-2019». ПРОГРАММА
В «Тарханах» пройдет лермонтовский праздник. ПРОГРАММА
Отзыв на книгу «Острые предметы»
Наши новости
Пензенец ради развлечения обчистил ларек с шаурмой
Тамалинская бизнесвумен погорела на организации банкета для москвича
Житель Белинского района за неделю три раза нарушил закон
Сердобский директор МУПа делал липовые справки о доходах
Пензенские полицейские нашли подозреваемого в кражах на трассе
Зареченец до смерти избил приятельницу из-за фотографии
Угнанную машину пензенца полицейские нашли разбитой
В Пензенской области нелегал хотел подкупить полицейского
Выстрелил в колеса. Пензенский инспектор устроил погоню за пьяным водителем
Кузнецкого педофила отправили в колонию на 14 лет

В Тамалинском районе после жаркой ссоры влюбленные пошли в полицию

3 июля в 16:39 394 просмотра
, который повздорил с возлюбленной. Мужчина угрожал ей убийством.

" data-title="В Тамалинском районе после жаркой ссоры влюбленные пошли в полицию — Пенза-пресс, рунет за день">

В Тамалинском районе Пензенской области осудили местного жителя, который повздорил с возлюбленной. Мужчина угрожал ей убийством.

38-летняя пензячка познакомилась в интернете с 37-летним мужчиной из села Малая Сергиевка Тамалинского района. Женщина приехала к нему в гости, на протяжении нескольких дней они пили, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

17 января жительница Пензы готовила обед, мужчина подошел к ней и попытался обнять, в ответ на это гостья ударила его горячей ложкой по плечу, появился ожог. Тамалинец разозлился, взял нож, приставил его к горлу женщины, сдавил ее руками и кухонным полотенцем, угрожая убить. Пензячка сумела прыснуть обидчику в лицо газовым баллончиком, убежала на улицу и вызвала полицейских.

«Оба участника конфликта написали заявления о возбуждении уголовных дел в отношении друг друга», — отметили в пресс-службе.

Затем они помирились, поэтому уголовное преследование в отношении женщины прекратили. Однако тамалинца все равно ждало наказание, потому что ранее он был судим. В итоге ему назначили восемь месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...