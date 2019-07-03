В Тамалинском районе после жаркой ссоры влюбленные пошли в полицию

В Тамалинском районе Пензенской области осудили местного жителя, который повздорил с возлюбленной. Мужчина угрожал ей убийством.

38-летняя пензячка познакомилась в интернете с 37-летним мужчиной из села Малая Сергиевка Тамалинского района. Женщина приехала к нему в гости, на протяжении нескольких дней они пили, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

17 января жительница Пензы готовила обед, мужчина подошел к ней и попытался обнять, в ответ на это гостья ударила его горячей ложкой по плечу, появился ожог. Тамалинец разозлился, взял нож, приставил его к горлу женщины, сдавил ее руками и кухонным полотенцем, угрожая убить. Пензячка сумела прыснуть обидчику в лицо газовым баллончиком, убежала на улицу и вызвала полицейских.

«Оба участника конфликта написали заявления о возбуждении уголовных дел в отношении друг друга», — отметили в пресс-службе.

Затем они помирились, поэтому уголовное преследование в отношении женщины прекратили. Однако тамалинца все равно ждало наказание, потому что ранее он был судим. В итоге ему назначили восемь месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.