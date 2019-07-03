Клиентам «ТНС энерго Пенза» подарят 1000 фильмов и 101 телеканал

«ТНС энерго Пенза» совместно с платежным сервисом А3, «Ростелеком» и мультимедийной платформой Wink дарит своим клиентам бесплатную подписку на месяц в онлайн-кинотеатре Wink.

Для того чтобы получить доступ на месяц к 1000 фильмов, сериалов и 101 телеканалу, необходимо выполнить несколько условий:

— оплатить электроэнергию на сумму от 200 рублей на сайте ООО «ТНС энерго Пенза», активировав промокод акции TNSWINK в специальном поле на этапе ввода данных банковской карты;

— после успешного завершения платежа на указанный при оплате номер телефона придет бесплатное SMS-сообщение с уникальным кодом Wink;

— для активации подписки Wink, необходимо зарегистрироваться в сервисе Wink — на сайте, в мобильном приложении или через ТВ-приставку — и активировать полученный уникальный код.

Подписку можно продлевать ежемесячно, оплачивая электроэнергию на сайте «ТНС энерго Пенза», выполняя условия акции и получая новые уникальные коды. Совместная акция «ТНС энерго Пенза», платежного сервиса А3, «Ростелеком» и мультимедийной платформы Wink продлится до конца мая 2020 года.

Для участия в акции можно оплачивать как текущее потребление, так и делать авансовый платеж в счет будущего периода. В этом случае аванс отобразится на лицевом счете как «Переплата» и зачтется при расчете за следующий период.

Прием платежей на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» осуществляет платежный сервис А3 — стратегический технический партнер ресурсоснабжающей компании.

Более подробно с условиями участия в акции можно ознакомиться на сайте.

Wink — мультимедийная платформа от «Ростелеком» для просмотра фильмов и сериалов от ведущих мировых студий, таких как Netflix, HBO, Showtime, FOX и многих других, а также более сотни ТВ-каналов с помощью приложения для мобильных устройств, ТВ-приставок, поддерживающих Smart TV, а также на сайте.

Возрастные ограничения на акцию — 18+.