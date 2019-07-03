Курс доллара вырос почти до 63,5 рублей

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 4 июля.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 63,2265 руб. до 63,4951 руб., а курс евро — с 71,4080 руб. до 71,6034 руб.

Золото будет стоить 2 909,22 рублей за грамм, серебро — 31,25, платина — 1 696,41, палладий — 3 182,56 руб./гр.