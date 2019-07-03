В Пензе ряд улиц останется без газа
Пензенцев приглашают на «Сабантуй-2019». ПРОГРАММА
В «Тарханах» пройдет лермонтовский праздник. ПРОГРАММА
Отзыв на книгу «Острые предметы»
Наши новости
Доллар подорожал на 17 копеек
Центробанк повысил курсы валют
Курс доллара превысил 63 рубля
Центробанк опубликовал официальные курсы валют
Курс доллара продолжает снижаться
Курс доллара снизился до 62 рублей
Курс евро снизился до 71,3 руб
Доллар и евро продолжают сдавать позиции
Рубль укрепился к 20 июня
Центробанк поднял курсы доллара и евро

Курс доллара вырос почти до 63,5 рублей

3 июля в 17:02 166 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 4 июля.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 63,2265 руб. до 63,4951 руб., а курс евро — с 71,4080 руб. до 71,6034 руб.

Золото будет стоить 2 909,22 рублей за грамм, серебро — 31,25, платина — 1 696,41, палладий — 3 182,56 руб./гр.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...