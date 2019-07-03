Механизатор из «Русмолко» поедет в США на всемирные состязания

Площадку для состязаний оборудовали в селе Горяйновка. Организатором соревнований выступило министерство сельского хозяйства РФ и Всемирная пахотная организация. В финале мастерство 10 пахарей оценивала международная судейская коллегия, в состав которой вошли члены Европейской и Все-мирной пахотных организаций.



По решению судей, абсолютная победа досталась Сергею Захарову. В качестве награды он получил трактор «Кировец К-424» производства Петербургского тракторного завода. Кроме того, механизатор «Русмолко» представит Россию на чемпионате мира по пахоте, который пройдет в США. В 2020 году чемпионат мира по пахоте пройдет в России, в Мордовии. Сергей Захаров также включен в число участников соревнований.



Сергей Захаров работает в УК «Русмолко» с апреля 2015 года. Он трудится механизатором в ООО «Пачелмское хозяйство» и уже неоднократно представлял компанию на конкурсах профессионального мастерства, становился призером и победителем соревнований трактористов. В 2019 году Сергей Захаров также удостоен благодарственного письма губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.