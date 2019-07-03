В Пензе ряд улиц останется без газа
Пензенцев приглашают на «Сабантуй-2019». ПРОГРАММА
В «Тарханах» пройдет лермонтовский праздник. ПРОГРАММА
Отзыв на книгу «Острые предметы»
Наши новости
Пензенец ради развлечения обчистил ларек с шаурмой
Тамалинская бизнесвумен погорела на организации банкета для москвича
В Тамалинском районе после жаркой ссоры влюбленные пошли в полицию
Сердобский директор МУПа делал липовые справки о доходах
Пензенские полицейские нашли подозреваемого в кражах на трассе
Зареченец до смерти избил приятельницу из-за фотографии
Угнанную машину пензенца полицейские нашли разбитой
В Пензенской области нелегал хотел подкупить полицейского
Выстрелил в колеса. Пензенский инспектор устроил погоню за пьяным водителем
Кузнецкого педофила отправили в колонию на 14 лет

Житель Белинского района за неделю три раза нарушил закон

3 июля в 17:20 184 просмотра
, покушение на него и угон.

" data-title="Житель Белинского района за неделю три раза нарушил закон — Пенза-пресс, рунет за день">

26-летнего безработного жителя села Сяськино Белинского района Пензенской области осудили за грабеж, покушение на него и угон.

Установлено, что мужчина 22 февраля выпил и пошел в магазин города Белинского. Там он взял с прилавков сигареты, алкоголь и положил их в карман. Но злоумышленника заметила продавщица, женщина выбежала за ним на улицу и отняла товар.

Спустя пять минут он зашел в другой магазин. Там ему удалось взять сигареты и бутылку водки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Ночью 27 февраля он выпивал у знакомого в селе Волчково, ему пришло в голову завладеть машиной хозяина. Он взял из его дома аккумулятор, установил под капот, затем завел авто без ключей, соединив нужные провода, и уехал. Но через десять метров машина забуксовала, мужчине пришлось ее бросить.

В результате сельчанину дали один год условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...