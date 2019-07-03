Житель Белинского района за неделю три раза нарушил закон

26-летнего безработного жителя села Сяськино Белинского района Пензенской области осудили за грабеж, покушение на него и угон.

Установлено, что мужчина 22 февраля выпил и пошел в магазин города Белинского. Там он взял с прилавков сигареты, алкоголь и положил их в карман. Но злоумышленника заметила продавщица, женщина выбежала за ним на улицу и отняла товар.

Спустя пять минут он зашел в другой магазин. Там ему удалось взять сигареты и бутылку водки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Ночью 27 февраля он выпивал у знакомого в селе Волчково, ему пришло в голову завладеть машиной хозяина. Он взял из его дома аккумулятор, установил под капот, затем завел авто без ключей, соединив нужные провода, и уехал. Но через десять метров машина забуксовала, мужчине пришлось ее бросить.

В результате сельчанину дали один год условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.