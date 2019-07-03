В Пензе пройдет праздник поэзии Лермонтова

В мэрии Пензы 3 июля прошло совещание, одним из вопросом которого стало обсуждение предстоящего Лермонтовского праздника (0+).

Праздничные мероприятия стартуют 5 июля в Пензе. С 10.00 в сквере имени Лермонтова начнет работать выставка-продажа народных мастеров клуба «Сурская мозаика», «Литературный привал» и выставка работ учащихся детских художественных школ города.

Кроме того, литературный музей представит интерактивную выставку «Лермонтовские тропинки» и «живую» газету «Что для меня Лермонтов?», а все желающие смогут написать пером и чернилами афоризмы великого поэта.

В 11.00 начнется торжественная часть праздника с возложением цветов к бюсту Лермонтова, затем начнется концертная программа. Произведения на стихи поэта исполнят солисты в сопровождении губернаторского ансамбля солистов «Старгород», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

6 июля пройдет традиционный Лермонтовский праздник в «Тарханах». С программой мероприятий можно ознакомиться здесь. Чтобы туда попасть, для пензенцев организуют автобусные маршруты.