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В Пензе пройдет праздник поэзии Лермонтова

3 июля в 18:16 204 просмотра
, одним из вопросом которого стало обсуждение предстоящего Лермонтовского праздника (0+).

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В мэрии Пензы 3 июля прошло совещание, одним из вопросом которого стало обсуждение предстоящего Лермонтовского праздника (0+).

Праздничные мероприятия стартуют 5 июля в Пензе. С 10.00 в сквере имени Лермонтова начнет работать выставка-продажа народных мастеров клуба «Сурская мозаика», «Литературный привал» и выставка работ учащихся детских художественных школ города.

Кроме того, литературный музей представит интерактивную выставку «Лермонтовские тропинки» и «живую» газету «Что для меня Лермонтов?», а все желающие смогут написать пером и чернилами афоризмы великого поэта.

В 11.00 начнется торжественная часть праздника с возложением цветов к бюсту Лермонтова, затем начнется концертная программа. Произведения на стихи поэта исполнят солисты в сопровождении губернаторского ансамбля солистов «Старгород», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

6 июля пройдет традиционный Лермонтовский праздник в «Тарханах». С программой мероприятий можно ознакомиться здесь. Чтобы туда попасть, для пензенцев организуют автобусные маршруты.


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