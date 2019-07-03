Хирург из Москвы провел в Пензе показательную операцию

Московский специалист Александр Левицкий провел в Пензе показательную операцию для врачей-хирургов из областного онкологического диспансера.

Помимо показательной операции, столичный врач прочитал лекцию на тему: «Ранний рак желудка: особенности распространения, диагностики, лечения». Специалист поделился своими наработками по проведению диагностики и лечению опухолей малого диаметра.

«Проблема ранней диагностики рака желудка актуальна в связи с тем, что в структуре вновь выявленных злокачественных новообразований в нашем регионе, он занимает пятое место», — сказал главный врач областного онкологического диспансера Валерий Савельев.

Кроме того, он отметил, что подобные мероприятия позволяют поделиться опытом с коллегами, перенять новые наработки и методики и значительно улучшить стратегию лечения онкологических больных. Об этом сообщили в пресс-центре облправительства.