Более 500 тысяч кв метров жилья намерены ввести в Пензе до конца года

По словам заместителя мэра Магомеда Агамагомедова, в плане — до конца года ввести в эксплуатацию 256 тысяч кв. метров многоквартирного жилья и 244 тысяч кв. метров индивидуального жилья.

«На сегодняшний день введен многоквартирный дом в 3-м микрорайоне Арбеково и жилой комплекс «Аристократ». Подготовлены документы на ввод двух домов в 7-м микрорайоне Арбеково. Остальные объекты расписаны по месяцам», — сообщил он.

Что касается индивидуального жилищного строительства, то за первое полугодие планируется ввести около 140 тысяч кв. метров жилья, что составит 57,3% от плана 2019 года, отметили в пресс-службе горадминистрации.

«Ввод жилья является одним из основных показателей социально-экономического развития города и региона, поэтому этот вопрос необходимо держать на особом контроле», — заметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.