Пензенец вступил в борьбу за звание лучшего учителя страны

Участники финала конкурса «Учитель года России» собрались в Москве на установочном семинаре, среди них — пензенец.

Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, Пензенскую область на конкурсе представляет победитель областного этапа, учитель географии школы им. М. Ю. Лермонтова села Засечного Евгений Яковлев.

В программе семинара — встречи с представителями оргкомитета и учредителями конкурса, мастер-классы победителей и лауреатов «Учителя года России» прошлых лет, а также лекции-консультации по каждому из испытаний предстоящих очных туров конкурса, курсы повышения квалификации.

За победу поборются 85 финалистов от каждого региона страны. Очный тур конкурса состоится в городе Грозном осенью. Имя победителя объявят 4 октября в Кремлевском Дворце.