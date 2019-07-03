Тамалинская бизнесвумен погорела на организации банкета для москвича

По данным пресс-службы регионального управления МВД, индивидуальной предпринимательнице позвонил неизвестный, который представился жителем Москвы. Мужчина рассказал, что проверяет магазины одной торговой сети и хочет заказать в ее кафе банкет на шесть персон, а также три номера в ее гостинице.

Москвич предупредил, что не успеет заказать элитный алкоголь и просил перечислить 20 тысяч рублей, а сотрудники магазина доставят спиртное на банкет. Женщина не заподозрила подвоха и попросила своего зятя перечислить деньги.

Однако гостя так и не дождались, он пропал вместе с деньгами. Телефон мужчина отключил.