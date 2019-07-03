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В пензенском ПФР начали выплачивать пенсии россиянам, живущим в Чехии (видео)

3 июля в 19:49 84 просмотра
, в который вошли восемь регионов, пензенский филиал начал выплачивать пенсии россиянам, проживающим за рубежом. Сейчас сотрудники местного отделения изучают документы и налаживают взаимодействие с пенсионными службами Чехией.

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Пензенское отделение Пенсионного фонда России в своей работе вышло за рамки области. Став участником пилотного проекта, в который вошли восемь регионов, пензенский филиал начал выплачивать пенсии россиянам, проживающим за рубежом. Сейчас сотрудники местного отделения изучают документы и налаживают взаимодействие с пенсионными службами Чехией.

Теперь часть специалистов пензенского отделения будут заниматься исключительно вопросами, связанными с назначением пенсий гражданам России, которые проживают за пределами страны, а именно — в Чехии.

«Готовимся уже несколько месяцев. Состав образован из работников, которые будут специализироваться на реализации положений международного договора между Россией и Чехией. Именно правовая сторона вопроса лежала на нашем департаменте, исполнительной дирекции, сейчас часть документов передается», — рассказал управляющий отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

Механизм работы уже отлажен. Право на получение выплаты есть у граждан Российской Федерации, а также граждан Чешской Республики, которые имеют трудовой стаж на территории России не менее одного года.

Чтобы оформить пенсию, достаточно направить запрос в территориальный орган, который занимается выплатами пенсий в Чехии или в России. Пока что работники регионального отделения не занимаются обработкой запросов, у них есть время для изучения документов, а также законодательной базы страны-контрагента.

«Они сюда будут поступать на чешском языке, им дастся правовая оценка, должны подтвердиться периоды работы на территории РФ, зачем осуществляется назначение пенсии в полном объеме. Вся ответственность будет лежать на этом отделении», — сказала заместитель начальника департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей Марина Трускова.

После подтверждения законности выплаты документы из Пензы будут поступать в центральный аппарат федерального Пенсионного фонда. Оттуда средства будут направляться конкретному адресату в Чехию или, наоборот, в Россию, сообщает телеканал «Экспресс».


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