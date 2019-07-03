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Жители двух улиц острова Пески сидят пять дней без воды (видео)

3 июля в 19:54 86 просмотров
, а точнее, на его полное отсутствие. Утечка в водопроводе случилась 29 июня, но вплоть до 3 июля аварию так и не ликвидировали. Неоднократные обращения в «Горводоканал» ни к чему не привели. Тогда жители позвонили в редакцию телеканала «Экспресс».

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Жители двух улиц и западного берега острова Пески жалуются на проблемы с водоснабжением, а точнее, на его полное отсутствие. Утечка в водопроводе случилась 29 июня, но вплоть до 3 июля аварию так и не ликвидировали. Неоднократные обращения в «Горводоканал» ни к чему не привели. Тогда жители позвонили в редакцию телеканала «Экспресс».

Подачу воды приостановили рабочие «Горводоканала», но не из-за коммунальных долгов местных жителей, а из-за аварии на трубопроводе. Еще в выходные люди обратили внимание на фонтан, бьющий из-под земли на пересечении улиц Бурденко и Лебедевской. О порыве немедленно сообщили в ресурсоснабжающую организацию. Ремонт аварийного участка начали только вечером 1 июля. Бригада работала на месте до двух часов ночи, но проблему это не решило: через несколько часов фонтан забил вновь.

«Где-то часов в 5.00 увидели, что опять лужа образовалась и снова фонтан бьет. Воды не было, они утром приехали и отключили ее. Мы стали звонить разным секретарям, начальникам участка аварийной службы, но никто ничего не знал», — рассказала жительница улицы Лебедевской, 12 Надежда Годухина.

Раньше на всех улицах были водопроводные колонки, но сейчас они тоже не работают. Поэтому люди вынуждены покупать ее в магазине.

«А платим, как положено. И, не дай Бог, задержим, они сразу пишут нам пени. Даже если в командировке человек или заболел, все равно присылают», — сказала жительница улицы Бурденко, 15 Лариса Фролова.

Как говорят сами местные, на телеканал «Экспресс» они обратились как в последнюю инстанцию, которая сможет им помочь. В «Горводоканале» подчеркнули, что в курсе ситуации, сложившейся на Песках, и занимаются ее разрешением. Просто сразу случилась еще одна авария — провал коллектора на проспекте Строителей. Из-за этого пришлось отвлечь значительные силы аварийной службы.

«Приношу свои извинения жителям в связи с доставленными неудобствами и прошу понять, что слишком большой коэффициент аварийности. Бригады уже две недели работают в 12-часовом режиме для того, чтобы устранить последствия утечки», — сказал главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков.

Устранить последствия порыва на Песках обещали к вечеру 3 июля. Чтобы исключить аварии, на острове необходимо произвести перекладку водопроводной сети, но о сроках проведения работ пока не говорится, сообщает телеканал «Экспресс».


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