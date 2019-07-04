В России появится уникальный центр ядерной медицины

В России появится уникальный многопрофильный медцентр с двумя циклотронами, которые обеспечат производство радиофармпрепаратов, а также предоставят пациентам новые возможности для диагностики и лечения, сообщают «Известия».

Новый комплекс станет главным центром ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» и должен войти в топ-3 медицинских организаций мира. Медцентр площадью 200 тысяч кв. м в Ленинградской области будет сдан в эксплуатацию к концу 2021 года.

О строительстве не имеющего аналогов в Европе комплекса было объявлено на симпозиуме «Ядерная медицина», который состоялся в Санкт-Петербурге в рамках Европейской конференции по рассеянию нейтронов (ECNS).

Ведущие ученые из разных стран представили доклады о перспективах ядерной медицины для диагностики и лечения множества заболеваний — от ишемии сердца и депрессий до старческой деменции и любых вариаций раковых опухолей.

Обсудили и проблемы функционирования этой сферы в России.

В частности, президент НИЦ «Курчатовский институт», председатель конференции ECNS 2019 Михаил Ковальчук заявил, что Россия вернула себе звание великой страны в области ядерных исследований.

Также участники отметили, что необходимо отходить от консервативного подхода, который нацелен, прежде всего, на то, чтобы не навредить, при разработке новых методов терапии.

Профессор Сергей Мазуренко, председатель совета директоров «Новой медицинской компании» пояснил, что ядерной медициной называются методы диагностики и лечения, при которых используются радиоактивные изотопы и их соединения.