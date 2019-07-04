Эксперты проверят влияние 5G на здоровье россиян

В частности, такую работу будут проводить Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство и департамент информационных технологий Москвы. Этот вопрос обсудили на межведомственном совещании.

В ходе исследования специалистам предстоит определить уровень излучения, при котором 5G безопасен, и проверить, насколько обоснован страх россиян. Проверка будет проводиться около года, она, в частности, будет включать испытания на животных.

Если безвредность будет научно доказана, это облегчит строительство сетей, отмечает издание.