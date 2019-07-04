Депутат Госдумы Леонид Левин встретился с работниками культуры. Вместе они ознакомились с выставкой, приуроченной к 175-летию известного пензенского художника К. А. Савицкого .

Парламентарий обсудил с руководителями учреждений культуры области новые поправки в закон о государственных закупках, расширяющие полномочия региональных культурных учреждений, а также перспективы развития отрасли и возможности дальнейшей совместной эффективной работы.



Руководители отметили положительные изменения, которые произошли за последнее время с финансированием объектов культуры, и высказали свои предложения, которые, по их мнению, смогли бы способствовать улучшению общего уровня культуры и повышению социального самочувствия населения.

«Такие встречи крайне полезны, чтобы видеть и обсуждать практические результаты реализации изменений в законодательстве. В тоже время, для вас, личное общение, это наиболее надежный способ передать свои пожелания по дальнейшему совершенствованию закона, как например, обсуждавшаяся нами новая концепция закона «О культуре» — отметил Леонид Левин.