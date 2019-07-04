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Леонид Левин встретился с работниками культуры

4 июля в 10:04 196 просмотров
, приуроченной к 175-летию известного пензенского художника К. А. Савицкого.

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Депутат Госдумы Леонид Левин встретился с работниками культуры. Вместе они ознакомились с выставкой, приуроченной к 175-летию известного пензенского художника К. А. Савицкого.

Парламентарий обсудил с руководителями учреждений культуры области новые поправки в закон о государственных закупках, расширяющие полномочия региональных культурных учреждений, а также перспективы развития отрасли и возможности дальнейшей совместной эффективной работы.

Руководители отметили положительные изменения, которые произошли за последнее время с финансированием объектов культуры, и высказали свои предложения, которые, по их мнению, смогли бы способствовать улучшению общего уровня культуры и повышению социального самочувствия населения.

«Такие встречи крайне полезны, чтобы видеть и обсуждать практические результаты реализации изменений в законодательстве. В тоже время, для вас, личное общение, это наиболее надежный способ передать свои пожелания по дальнейшему совершенствованию закона, как например, обсуждавшаяся нами новая концепция закона «О культуре» — отметил Леонид Левин.


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