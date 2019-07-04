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В Пензе приступили к строительству лестницы к Спасскому собору

4 июля в 10:16 210 просмотров

Пользователь опубликовал фотографию реконструируемой территории на улице Кирова в Пензе. Мужчина не скрывает радость от грядущего преображения объекта.

Снимок размещен в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте». В настоящее время на улице Кирова начали строить лестницу, которая ведет на улицу Белинского к храму.

«Лестница начала формироваться, рабочие заливают бетон. Ух, красота будет», — написал пензенец.

Напомним, территорию оборонительного вала планируют замостить плиткой, установить там фонари, отреставрировать мортиры с пушкой, а также сделать широкую лестницу, к обустройству которой уже приступили.

Что должно получиться в итоге:

О других масштабных проектах по благоустройству города можно узнать из нашего материала.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl, фото пресс-службы администрации Пензы

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