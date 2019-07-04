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Центральную дорожку на Олимпийской аллее отремонтируют

4 июля в 11:01 194 просмотра
, асфальт там уже далек от совершенства.

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Пензенец попросил власть подумать о ремонте центральной дорожки Олимпийской аллеи. По его словам, асфальт там уже далек от совершенства.

«На центральной аллее достаточно старый и уже потрепанный временем асфальт. Он — в удовлетворительном состоянии, но, тем не менее, предлагаю заранее внести в бюджет будущих лет затраты на перекладку этого участка», — написал горожанин в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Также он предложил предусмотреть хотя бы один участок прорезиненной дорожки для бегунов, по его словам, бегать по асфальту вредно для суставов.

Кроме того, мужчину интересовало, когда будет посажена живая изгородь, которую обещали сделать три года назад, чтобы с Олимпийской аллеи не просматривалась дорога.

В мэрии ответили, что асфальт на центральной дорожке отремонтируют, по плану — в 2022 году. Однако специальных дорожек для бегунов создавать не планируется. Что касается живой изгороди, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по благоустройству, которая включает, в том числе, и ее создание.


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