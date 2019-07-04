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На сайте правительства можно будет узнать о загруженности бассейнов

4 июля в 11:21 222 просмотра

На сайте правительства Пензенской области запускают новый сервис. В режиме онлайн можно будет посмотреть количество посетителей того или иного бассейна.

Информацию о загруженности можно посмотреть здесь.

Посетителям сайта доступна информация о количестве человек, занимающихся в данный момент в бассейне, а также расписание сеансов. Кроме того, сервис сможет сделать прогноз о загруженности в определенное время, сообщает пресс-центр облправительства.

Пока оценить нововведение смогут те, кто хочет поплавать в бассейне дворца спорта «Буртасы».

Ранее был запущен раздел, с помощью которого можно узнать о расположении камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах.

Фотография: http://pnzreg.ru/pools/

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