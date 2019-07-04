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Российским льготникам будут бесплатно выдавать лекарства

4 июля в 12:03 60 просмотров
, а также ввести систему скидок на препараты для всех жителей страны, сообщает Lenta.ru.

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В России с 2023 года намерены решить проблему недоступности лекарств для льготников, а также ввести систему скидок на препараты для всех жителей страны, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что создаваемая система также позволит решить проблему дублирования федеральных и региональных льгот для граждан, так как в единую информационную базу человек будет попадать только один раз, предоставив данные СНИЛС.

«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения. Мы рассчитываем, что уже в 2022 году она сможет быть запущена. Для этого требуется полная цифровизация региональных медицинских и фармацевтических организаций, что будет обеспечено, согласно дорожной карте, к концу 2021 года», — сказала министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.


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