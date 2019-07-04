Пензенцы сообщили о серьезной аварии на трассе. ФОТО

Пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фотографии с места происшествия. Он пояснил, что примерно в 12.00 рядом с заправкой на трассе возле Городища столкнулись фура, иномарка с прицепом и Lada Vesta.

Судя по фото, большегруз стоит в кювете, иномарку развернуло поперек дороги, а отечественная легковушка остановилась на проезжей части. На кадрах видно, что у Lada разбит капот и лобовое стекло. Повреждения остальных машин не видно. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики.

«Из-за ДТП образовалась небольшая пробка в сторону Самары», — добавил автор поста.

Официальной информации о случившемся нет.