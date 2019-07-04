В Пензе адвокат взял у заключенного деньги за мнимую свободу

В Пензе осудили 53-летнего экс-адвоката, который покушался на мошенничество в крупном размере. Мужчину отправили в колонию на один год и три месяца.

Установлено, что адвокат консультировал осужденного за незаконный сбыт наркотиков. Тот хотел заменить оставшийся срок наказания на исправительные работы, и пензенец обещал ему в этом помочь. Однако ввел в заблуждение.

«Заключенный согласился передать через посредника 650 тыс. рублей, из которых 350 тыс. предназначались якобы судье, а оставшаяся сумма — адвокату за посредничество», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

24 января злоумышленник получил свою часть денег в одном из торговых центров Пензы, там его и задержали сотрудники УФСБ. В ходе расследования уголовного дела мужчина потерял статус адвоката.

По решению суда, пензенца отправили в колонию, он пытался обжаловать приговор, но ему это не удалось.