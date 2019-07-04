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Губернатор призвал жителей сообщить о проблемах с водой

4 июля в 13:39 492 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Twitter обратился к жителям региона с просьбой сообщить о проблемах с водой.

«К вопросам оперативного совещания серьезно готовлюсь.8 июля заслушаю вопрос об обеспечении водоснабжением населенных пунктов. Читаю служебную записку с мерами, принятыми по обращениям. Если ваша проблема с водой не решилась, напишите кратко на почту vopros058@bk.ru. Обращения читаю сам», — написал он.

Как ранее сообщало информационное агентство, серьезные проблемы с водоснабжением — в поселке Мичуринский. Из-за неполадок с башней люди без воды — больше месяца. В настоящее время начали бурение новой скважины. Также сложная ситуация была в Васильевке.


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