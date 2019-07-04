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Ведущий радио «Экспресс» получил по голове во время эфира. ВИДЕО

4 июля в 14:23 542 просмотра
«Экспресс» поучаствовали в популярном Bottle Cap Challenge. Ролик они опубликовали в Сети.

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Сотрудники пензенской радиокомпании «Экспресс» поучаствовали в популярном Bottle Cap Challenge. Ролик они опубликовали в Сети.

Радиоведущие решили принять участие в популярном челлендже, который буквально заполонил интернет. Его смысл — в том, что нужно открутить крышку на бутылке ударом ноги с разворота. У них это практически получилось.

«С выбором главных героев проблем не возникло. Алексей Нечаев и Илья Кокорев уже давно любят подкалывать друг над другом, как в эфире, так и в повседневной жизни, поэтому все получилось идеально, ну, практически все», — пошутил шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.

Он добавил, что при съемках ролика ни один ведущий не пострадал.


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