Ведущий радио «Экспресс» получил по голове во время эфира. ВИДЕО

Радиоведущие решили принять участие в популярном челлендже, который буквально заполонил интернет. Его смысл — в том, что нужно открутить крышку на бутылке ударом ноги с разворота. У них это практически получилось.

«С выбором главных героев проблем не возникло. Алексей Нечаев и Илья Кокорев уже давно любят подкалывать друг над другом, как в эфире, так и в повседневной жизни, поэтому все получилось идеально, ну, практически все», — пошутил шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.

Он добавил, что при съемках ролика ни один ведущий не пострадал.