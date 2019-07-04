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В Пензе умер молодой актер Кирилл Сахович

4 июля в 14:46 2508 просмотров
, актер Кирилл Сахович. Об этом стало известно из соцсети.

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В Пензе скончался студент ПГУ, актер Кирилл Сахович. Об этом стало известно из соцсети.

О смерти молодого человека сообщили 4 июля. Заслуженный работник культуры Алла Тархова выразила соболезнования на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В апреле 2019 года у нас в отделе культурно-проектной деятельности ПГУ проходили прослушивания студентов для участия в музыкально-поэтической гостиной вуза. Студент первого курса историко-филологического факультета Кирилл Сахович принял участие и блестяще читал стихотворение «Человек» Е. Евтушенко. Он потрясающе играл на студенческой весне, был ведущим актером творческой лаборатории «Первая скрипка». Он часто заходил к нам и общался. Такой неординарный человек. И вот его нет… Какая утрата!» — написала Алла Тархова.

Сотрудники творческой студии «Первая скрипка» также выразили соболезнования в своей группе соцсети «ВКонтакте».

«Из жизни ушел светлый, лучезарный, обаятельный парень Кирилл Сахович. Примите искренние соболезнования. Невозможно говорить об этом без боли и смириться. Светлая память», — написали они.

Фотография: скриншот - https://vk.com/id158789805

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