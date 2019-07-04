Видеонаблюдение от «Ростелекома» более 4,5 млн часов вело трансляцию с ЕГЭ

Всего для сдачи экзаменов основного периода в 2019 году было задействовано около 51 тыс. аудиторий в 5 713 пунктах проведения экзаменов. Свыше 100 тыс. камер отработали без сбоев. Охват видеонаблюдением составил 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдаленных ППЭ в труднодоступных местностях РФ велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения.

Всего система видеонаблюдения осуществила 4 724 835 часов трансляций с видеокамер. Трансляция сигнала в течение всего основного этапа ЕГЭ велась на портале видеонаблюдения. Контроль за проведением государственной аттестации осуществляли 2 993 федеральных и 4 967 региональных онлайн-наблюдателей. Наблюдение происходило в том числе в московском ситуационном центре по мониторингу за ходом проведения ЕГЭ, технологическим партнером которого выступил «Ростелеком». Одновременно до 200 наблюдателей в режиме реального времени следили за ходом ЕГЭ, а также просматривали архив видеозаписей, который хранится на портале.

Специалисты «Ростелекома» мониторили функционирование программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDoS-атак. Отмечается, что во время проведения экзаменов был зафиксировано несколько DDoS-атак мощностью до 10 Гбит/с, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения.

«Мы зафиксировали ряд хакерских атак на портал видеонаблюдения, но попытки нарушить стабильность работы сайта ни к чему не привели. Специалисты «Ростелекома» быстро нейтрализовали кибератаки и сохранили работоспособность серверов. Могу с уверенностью сказать, что наша система устойчива к подобного рода атакам. Однако компания продолжит совершенствовать защиту от внешних воздействий, чтобы в будущем свести к минимуму возможность DDoS. Оборудование «Ростелекома» в дни проведения ЕГЭ бесперебойно контролировало весь процесс сдачи экзаменов. Таким образом наша компания не только технологически участвует в ЕГЭ, но и вносит свой вклад в прозрачность и объективность самой процедуры проведения экзаменов», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Для поддержки пользователей портала была организована бесплатная «горячая линия», на которую поступило свыше 4000 звонков. Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило три секунды, среднее время разговора с оператором — 6 минут 26 секунд. По электронной почте поступило более 320 обращений, на запросы операторы отвечали в течение шести минут.

Государственные экзамены в основной период сдали около 750 тысяч человек. Система видеонаблюдения «Ростелекома» продолжит свою работу до окончания дополнительного периода — 20 сентября 2019 года.