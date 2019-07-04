На новом заводе «Дамате» производством управляет инновационная система

На новом заводе по убою и переработке индейки «Дамате» внедрили инновационную систему управления производством. Весь технологический процесс отслеживает программное обеспечение последнего поколения, что позволяет гарантировать выпуск качественной продукции, соответствующей стандартам пищевой безопасности.

Один из крупнейших заводов в Европе ГК «Дамате», на котором в год будут перерабатывать 155 тысяч тонн мяса индейки, открылся в мае 2019 года. На нем действует инновационная система контроля производства Innova от исландской компании Marel. Ее разработали при взаимодействии с новейшими технологиями Microsoft, внедрять систему можно поэтапно. Реализация проекта для «Дамате» заняла шесть месяцев.

За 20 лет систему Innova, которая представляет собой пятое поколение программного обеспечения для управления производством, успешно установили в более 2000 заводах мира. Новая платформа позволяет отслеживать весь процесс — от приемки сырья до отгрузки готовой продукции. В режиме реального времени происходит контроль за работой оборудования, производительностью, пропускной способностью и другое.

«Дамате» имеет возможность оперативно отслеживать отклонения от важных показателей и оценивать результат после изменений в производственном процессе. Это положительно отражается на результате. Кроме того, новая система гарантирует соответствие продукции компании высоким стандартам качества и пищевой безопасности.

Напомним, новый завод «Дамате» построили в рамках проекта расширения производственных мощностей компании до 155 тысяч тонн в убойном весе в год к 2020 году. Инвестиции в него составили более 11 млрд рублей.