В Пензе водителей за парковку на газонах ждут штрафы

В Пензенской области внесли изменения в кодекс об административных правонарушениях, которые касаются ответственности за размещение транспортных средств на газонах, детских и спортивных площадках. 4 июля по данному поводу прошло совещание в горадминистрации.

Гражданам, которые припарковали автомобили на указанных местах, теперь грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Должностные лица за данное нарушение заплатят от 1000 до 3000 рублей, юридические — от 5000 до 10000 рублей, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Сообщить о фактах парковки на газонах, детской или спортивной площадках жители могут по территориальной принадлежности:

— в администрацию Железнодорожного района: Пенза, ул. Московская, д. 110, электронный адрес: adm_gd@mail.ru, телефон: +7 (8412) 55-11-00 ;

— в администрацию Ленинского района: Пенза, ул. Пушкина, д.29А, электронный адрес: len@sura.ru, len_adm@mail.ru, телефон: +7 (8412) 54-39-94 ;

— в администрацию Октябрьского района: Пенза, ул. Титова, д. 13 электронный адрес: oktpenza@mail.ru, телефон: +7 (8412) 49-60-14 ;

— в администрацию Первомайского района: г. Пенза, ул. Богданова, д. 17, электронный адрес: apr-penza@mail.ru, телефон: +7 (8412) 34-34-66 .

При обращении нужно будет указать место и время совершенного нарушения, прикрепить фото или видео с машиной, припаркованной в запрещенном месте, также указать ее марку, модель, регистрационный знак, оставить свои контактные данные.

«Мы неоднократно обращались в законодательный орган с данным предложением, и теперь, с 9 июля, контроль за исполнением новых требований будут осуществлять сотрудники органов местного самоуправления города. Рассчитываем, что эти меры позволят уберечь зеленые зоны от повреждений и обезопасить игровые площадки. Наша цель — повысить уровень благоустройства города», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.