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В Пензенской области выбрали лучшего механизатора

4 июля в 16:56 28 просмотров
«Белая гора» 4 июля состоялся областной отраслевой конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучший механизатор».

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В Каменском районе Пензенской области на площадке базы отдыха «Белая гора» 4 июля состоялся областной отраслевой конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучший механизатор».

«Приятно отметить, что наши специалисты отрасли признаются лучшими и на уровне российских чемпионатов, получают право представлять страну на соревнованиях мирового уровня», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов.

Механизаторы показывали себя в теоретических и практических заданиях. Знания, навыки и умения специалистов оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты областного аграрного ведомства и преподаватели Пензенского государственного аграрного университета, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По итогам выполнения двух заданий конкурсная комиссия определила победителя и призеров. Первое место в конкурсе профмастерства занял механизатор ООО «Аграрная Группа» ОП «Сердобское» Сердобского района Сергей Яшин, второе место — механизатор СХПК «Салтыково» Земетчинского района Александр Акулин, третье место — механизатор СПК «Петровский» Башмаковского района Иван Пасичник.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/169501/

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