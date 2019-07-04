Центробанк снизил курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 5 июля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 63,4951 руб. до 63,4013 руб., а курс евро — с 71,6034 руб. до 71,5420 руб.

Золото будет стоить 2 884,84 рублей за грамм, серебро — 31,15, платина — 1 704,10, палладий — 3 186,02 руб./гр.