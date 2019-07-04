В Пензе ряд улиц останется без газа
Пензенцев приглашают на «Сабантуй-2019». ПРОГРАММА
В «Тарханах» пройдет лермонтовский праздник. ПРОГРАММА
Отзыв на книгу «Острые предметы»
Наши новости
Курс доллара вырос почти до 63,5 рублей
Доллар подорожал на 17 копеек
Центробанк повысил курсы валют
Курс доллара превысил 63 рубля
Центробанк опубликовал официальные курсы валют
Курс доллара продолжает снижаться
Курс доллара снизился до 62 рублей
Курс евро снизился до 71,3 руб
Доллар и евро продолжают сдавать позиции
Рубль укрепился к 20 июня

Центробанк снизил курсы доллара и евро

4 июля в 17:34 216 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 5 июля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 63,4951 руб. до 63,4013 руб., а курс евро — с 71,6034 руб. до 71,5420 руб.

Золото будет стоить 2 884,84 рублей за грамм, серебро — 31,15, платина — 1 704,10, палладий — 3 186,02 руб./гр.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...