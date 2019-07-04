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Пензячка потеряла более полумиллиона рублей при продаже коляски

4 июля в 17:59 378 просмотров
, которая перечислила мошенникам крупную сумму.

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В полицию Пензы обратилась 52-летняя местная жительница, которая перечислила мошенникам крупную сумму.

Установлено, что сожитель пензячки разместил в Сети объявление о продаже детской коляски. Потенциальный покупатель позвонил ему, но мужчина переадресовал его гражданской супруге. Неизвестный связался с женщиной.

Звонивший сказал, что хочет купить коляску, и попросил пензячку сделать несколько операций со своей картой через банкомат, после чего на ее телефон пришли сообщения о списании денег. Покупатель не скрывал, что средства поступили на его счет. Чтобы их вернуть, злоумышленник попросил женщину проехать до другого банкомата. Там она снова доверилась собеседнику и провела ряд операций, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В итоге на разные счета обманутая перевела 565 тысяч рублей. По факту мошенничества полицейские проводят проверку.


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