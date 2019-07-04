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Пензенцам рекомендуют погасить налоговые долги перед отпуском

4 июля в 17:46 188 просмотров
, как отправиться в отпуск.

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Жителей Пензенской области просят позаботиться о погашении задолженностей по налогам перед тем, как отправиться в отпуск.

В пресс-службе регионального управления ФНС сообщили, что срок уплаты налогов истек 3 декабря.

«Если вы являетесь собственником недвижимого имущества, в том числе — земельных участков, а также транспортных средств, вам необходимо проверить наличие задолженности по налогам или наличие незавершенных исполнительных производств», — добавили в пресс-службе.

Узнать о своих долгах можно на портале госуслуг, на сайте ФНС России или лично в налоговой. Наличие незавершенных исполнительных производств можно проверить на сайте службы судебных приставов.

Отмечается, что в случае отказа от погашения долгов, через некоторое время помимо пени за каждый день просрочки платежа необходимо будет оплачивать судебные расходы, в том числе — госпошлину — от 200 рублей, исполнительский сбор — от 1 000 рублей. Тем, кто собрался отправиться в отпуск, могут запретить выезд.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Пензенской области

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