Пензенские полицейские помогли раскрыть дело о наркосиндикате

Сотрудники МВД РФ раскрыли деятельность крупного преступного сообщества, занимающегося производством и распространением наркотиков. В оперативном сопровождении дела участвовали и пензенские полицейские.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, группировка действовала на территории 10 регионов.

«Специально оборудованные лаборатории располагались в загородных домах Подмосковья. Их местоположение периодически менялось. Ингредиенты и реактивы хранились в гаражах и хозпостройках Москвы», — отмечает она.

В настоящее время восемь человек, которых подозревают в активном участии в деятельности сообщества, и предполагаемый лидер задержаны. Ликвидировано шесть нарколабораторий, из незаконного оборота изъяли 132 килограмма наркотиков, лабораторное оборудование.

Обвиняемым инкриминировано совершение 34 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений.

«На днях Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное заключение, материалы уголовного дела переданы в Московский областной суд для рассмотрения по существу», — отмечает Ирина Волк.