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Местных властей заставили привести усадьбу Араповых в порядок

4 июля в 18:30 228 просмотров

В Пензенской области прокуратура внесла представление главе администрации Бессоновского района с требованием принять меры по содержанию усадьбы Араповых в должном виде. Здание является объектом культурного наследия и принадлежит муниципалитету.

Как выяснилось в ходе проверки, главный дом усадьбы Араповых в Проказне пустует. Его отключили от коммунальных сетей. Здание — в удручающем состоянии: разрушается кладка стен, отслаивается штукатурка, гниют оконные рамы.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении, в результате председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района суд оштрафовал на 20 тыс. рублей.

По представлению, выданному главе администрации района одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«Принимаются меры к выделению средств из бюджета района на ремонт и содержание памятника истории и культуры», — отмечает официальный представитель облпрокуратуры Светлана Артамонова.

Фотография: http://www.procpenza.ru/news/2019/07/4/16174748

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