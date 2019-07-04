Матвиенко поддержала предложение о запрете телефонов в школах

В настоящее время есть сложности как с хранением телефонов, так как педагоги и руководство школ не хотят нести ответственность за их пропажу или порчу, так и с тем, что дети на уроках отвлекаются на смартфоны.
«На перемене вместо общения дети играют в различные игры. Существует социальное неравенство», — цитирует Матвиенко РИА Новости.
Она добавила, что «эта тема деликатная, возможно, в школе нужно создавать условия для хранения телефонов».
Предложения по решению проблемы в течение месяца должна представить рабочая группа Совета при президенте по реализации госполитики по защите детей.