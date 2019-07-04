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Матвиенко поддержала предложение о запрете телефонов в школах

4 июля в 18:55 174 просмотра

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко поддержала предложение учителей о запрете телефонов в школах. Она призвала главу Роспотребнадзора Анну Попову решить вопрос к 1 сентября.

В настоящее время есть сложности как с хранением телефонов, так как педагоги и руководство школ не хотят нести ответственность за их пропажу или порчу, так и с тем, что дети на уроках отвлекаются на смартфоны.

«На перемене вместо общения дети играют в различные игры. Существует социальное неравенство», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она добавила, что «эта тема деликатная, возможно, в школе нужно создавать условия для хранения телефонов».

Предложения по решению проблемы в течение месяца должна представить рабочая группа Совета при президенте по реализации госполитики по защите детей.


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