Губернатор встретился со студентами-активистами (видео)

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 4 июля в ПГТУ встретился со студентами-активистами.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, в мероприятие приняли участие около 60 молодых людей. Глава региона отметил, что президент Владимир Путин уделяет большое внимание поддержке молодежных проектов и организаций.

«Для поддержки молодежи в России разработаны федеральные программы, в том числе — «Лидеры России». Представители Пензенской области каждый год принимают в них участие и входят в десятку лучших», — сказал Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев добавил, что в стране реализуются национальные проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан, в том числе — молодежи:

«На это нацелены национальные проекты в области образования, здравоохранения, промышленности, бизнеса, социальной и культурной сфер, сельского хозяйства, которые будут реализовываться с 2019 по 2024 годы. Для Пензенской области выделено 31,5 млрд. рублей».

Беседа продолжалась около двух часов. Губернатор ответил на вопросы, касающиеся трудоустройства выпускников, создания комфортной среды, поддержки молодых семей, повышения качества учебных программ и так далее.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».