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Изумительный отец. Пензенский зоопарк разместил ролик с волком Каратом и его детьми

4 июля в 19:25 180 просмотров
, которые недавно появились на свет.

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Пензенский зоопарк в Сети поделился видео с маленькими волчатами, которые недавно появились на свет.

В ролике видно, как отец Карат заботливо относится к своим детям, а маленькие непоседы окружили его, пытаясь поиграть.

Потомство в семье канадской волчицы Карри и ее мужа Карата появилось весной. Малыши родились в норе под камнями, которую вырыла самка. Самец приносил ей туда еду, заботился. Волчата стали выходить из нее, когда подросли.

Появление потомства в семье волков стало возможно только после переселения в просторный вольер.

О других милых маленьких обитателях зоопарка можно узнать в нашем большом материале.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/BzfrVZegzlC/

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