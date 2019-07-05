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Пензенский колледж выиграл около в 4 млн рублей

5 июля в 08:33 264 просмотра

В 2020 году Пензенский агропромышленный колледж получит субсидию из федерального бюджета на поддержку инклюзивного профессионального образования инвалидов.

Как сообщает пресс-центр облправительства, этот право колледж получил, выиграв конкурс. Всего было подано 55 заявок, пензенцы оказались в числе победителей. Учебное заведение получит субсидию в 3 930 100 рублей.

Деньги пойдут на создание инклюзивной среды в колледже, где обучаются инвалиды с нарушением слуха (дополнительное специальное оборудование по специальности «Ихтиология и рыбоводство», ремонт мастерских и лабораторий).

В 2018—2019 года колледжу уже были предоставлены федеральные субсидии на развитие инклюзивного образования — около 7 млн рублей.


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