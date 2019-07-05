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На пр. Победы разберут площадку, которую просила отремонтировать пензячка

5 июля в 08:57 334 просмотра
«Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» привести в порядок стадион напротив школы № 31 на проспекте Победы. Ответ удивил.

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Жительница Пензы попросила через «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» привести в порядок стадион напротив школы № 31 на проспекте Победы. Ответ удивил.

«Жалко смотреть, как в приходит в негодность дворовый стадион между школой № 31 и домом по проспекту Победы 83. Забор практически сломан, на стадионе выгуливают собак. Кто хозяин? Школе, я так понимаю, стадион не нужен! Прошу привести в порядок, чтобы летом играть в футбол, а зимой заливать каток, как было раньше», — написала женщина.

Однако в мэрии ее не обрадовали. Как говорится в ответе за подписью замглавы администрации Магомеда Агамагомедова, хоккейную площадку будут демонтировать «в связи с невостребованностью жителями микрорайона». Такое решение приняли во время совещания 14 июня, которое проводил вице-мэр Юрий Ильин.

Подобная участь может ждать и площадку на ул. Одесской — все будет зависеть от исхода опроса граждан.


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