На пр. Победы разберут площадку, которую просила отремонтировать пензячка

«Жалко смотреть, как в приходит в негодность дворовый стадион между школой № 31 и домом по проспекту Победы 83. Забор практически сломан, на стадионе выгуливают собак. Кто хозяин? Школе, я так понимаю, стадион не нужен! Прошу привести в порядок, чтобы летом играть в футбол, а зимой заливать каток, как было раньше», — написала женщина.

Однако в мэрии ее не обрадовали. Как говорится в ответе за подписью замглавы администрации Магомеда Агамагомедова, хоккейную площадку будут демонтировать «в связи с невостребованностью жителями микрорайона». Такое решение приняли во время совещания 14 июня, которое проводил вице-мэр Юрий Ильин.

Подобная участь может ждать и площадку на ул. Одесской — все будет зависеть от исхода опроса граждан.