В завод по производству пенополиуретана в Кузнецке инвестируют три миллиарда

В Кузнецке планируется открытие вертикально интегрированного завода по производству эластичного пенополиуретана. Объем вложений в проект составит более 3 млрд рублей.

«Мы многое сделали для того, чтобы привлечь инвестора на пензенскую землю, доказали свои преимущества. Новое предприятие — это рабочие места для жителей Кузнецка, это налогооблагаемая база, это развитие сопутствующих производств — в регионе мощный мебельный кластер. Я лично сопровождаю инвестора и курирую проект», — сказал Иван Белозерцев.

Производственные площади предприятия составляют около 23 га. В 2019 году объем производства планируется на уровне 10 тыс. тонн, а на полную мощность — 30 тысяч тонн эластичного пенополиуретана в год — завод может выйти в течение 2,5−3 лет. К сентябрю компания планирует набрать и обучить 110 человек, некоторые из них уже завершили стажировку на других заводах компании. В числе заказчиков нового предприятия уже значатся лидеры рынка мебельной промышленности, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Современные технологии и высокая степень автоматизации проекта позволяют достичь максимальной производительности труда. По нашей оценке, она будет в разы превышать показатели аналогичных производств в России, а сам завод станет самым крупным в стране по объемам выпуска продукции», — отметил Артур Согомонян.

После открытия завода по выпуску пенополиуретана реализация проекта продолжится. Следующим этапом станет запуск производства матрасов.