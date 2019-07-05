ТОП-5 самых выгодных ноу-хау пензенских застройщиков для тех, кто ищет квартиру мечты
Пензенцев приглашают на «Сабантуй-2019». ПРОГРАММА
В «Тарханах» пройдет лермонтовский праздник. ПРОГРАММА
Отзыв на книгу «Острые предметы»
Наши новости
В России создадут сервис обратной связи «Нацпроекты глазами людей»
Tele2 предлагает смартфон со скидкой 50% и «умные» часы с годовой связью
«Единая Россия» будет адресно информированию людей о нацпроектах
На новом заводе «Дамате» производством управляет инновационная система
Франшизу Tele2 признали лучшей на ежегодной премии
Механизатор из «Русмолко» поедет в США на всемирные состязания
МегаФон предлагает самую высокую скорость мобильного интернета в РФ — Ookla
Пензенцы примут участие в работе политической конференции «ЕР»
Белозерцев принял участие в форуме в Нижнем Новгороде
«Дамате» начала внедрять новую методику для выравнивания урожайности

В завод по производству пенополиуретана в Кузнецке инвестируют три миллиарда

5 июля в 09:33 268 просмотров
«ФомЛайн» Артуром Согомоняном.

" data-title="В завод по производству пенополиуретана в Кузнецке инвестируют три миллиарда — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с владельцем компании «ФомЛайн» Артуром Согомоняном.

В Кузнецке планируется открытие вертикально интегрированного завода по производству эластичного пенополиуретана. Объем вложений в проект составит более 3 млрд рублей.

«Мы многое сделали для того, чтобы привлечь инвестора на пензенскую землю, доказали свои преимущества. Новое предприятие — это рабочие места для жителей Кузнецка, это налогооблагаемая база, это развитие сопутствующих производств — в регионе мощный мебельный кластер. Я лично сопровождаю инвестора и курирую проект», — сказал Иван Белозерцев.

Производственные площади предприятия составляют около 23 га. В 2019 году объем производства планируется на уровне 10 тыс. тонн, а на полную мощность — 30 тысяч тонн эластичного пенополиуретана в год — завод может выйти в течение 2,5−3 лет. К сентябрю компания планирует набрать и обучить 110 человек, некоторые из них уже завершили стажировку на других заводах компании. В числе заказчиков нового предприятия уже значатся лидеры рынка мебельной промышленности, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Современные технологии и высокая степень автоматизации проекта позволяют достичь максимальной производительности труда. По нашей оценке, она будет в разы превышать показатели аналогичных производств в России, а сам завод станет самым крупным в стране по объемам выпуска продукции», — отметил Артур Согомонян.

После открытия завода по выпуску пенополиуретана реализация проекта продолжится. Следующим этапом станет запуск производства матрасов.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/169638/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...