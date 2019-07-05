В Шемышейском районе фиктивный работник устроил начальнику подставу

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5 июля в 10:13 174 просмотра

В Пензенской области председателя сельскохозяйственного обслуживающего потребительского кооператива осудили за незаконное получение денег.

По данным следствия, в марте к мужчине обратился незнакомец, который попросил за деньги внести данные в трудовую книжку о том, что якобы работает у него сварщиком. Вознаграждение за услугу составляло 12 тысяч рублей.

Затем мужчины встретились в селе Синодское Шемышейского района. Председатель передал документ, а обратившийся — деньги. С поличным руководителя задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

За совершенное преступление председателю сельхозкооператива дали один год условного срока, также на этот период его лишили права занимать руководящие должности. Приговор не вступил в законную силу.


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