В Шемышейском районе фиктивный работник устроил начальнику подставу

По данным следствия, в марте к мужчине обратился незнакомец, который попросил за деньги внести данные в трудовую книжку о том, что якобы работает у него сварщиком. Вознаграждение за услугу составляло 12 тысяч рублей.

Затем мужчины встретились в селе Синодское Шемышейского района. Председатель передал документ, а обратившийся — деньги. С поличным руководителя задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

За совершенное преступление председателю сельхозкооператива дали один год условного срока, также на этот период его лишили права занимать руководящие должности. Приговор не вступил в законную силу.