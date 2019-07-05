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Tele2 предлагает смартфон со скидкой 50% и «умные» часы с годовой связью

5 июля в 10:22 180 просмотров
, альтернативный оператор мобильной связи, начинает серию выгодных летних акций в розничной сети. Предложения ориентированы на семейную аудиторию и позволяют сэкономить на покупке устройств. Посетители салонов Tele2 могут приобрести второй смартфон за полцены и с выгодой подключить «умные» детские часы.

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, начинает серию выгодных летних акций в розничной сети. Предложения ориентированы на семейную аудиторию и позволяют сэкономить на покупке устройств. Посетители салонов Tele2 могут приобрести второй смартфон за полцены и с выгодой подключить «умные» детские часы.

Недорогой смартфон в салонах Tele2 можно приобрести на выгодных условиях. При покупке популярных моделей смартфонов Samsung и Huawei в среднем ценовом сегменте клиенты могут взять второй телефон со скидкой 50%. Предложение распространяется как на брендированные 4G-смартфоны Tele2, так и на устройства других производителей.

Среди российских пользователей неуклонно растет спрос на носимую технику, поэтому вторая акция направлена на популяризацию этого актуального и модного сегмента. Родители могут с выгодой приобрести комплект из детских smart-часов и SIM-карты. Таким образом, клиенты покупают комплект с годом связи на тарифе «Интернет для вещей» по цене часов. Предложение Tele2 позволяет пользователям сэкономить 1200 рублей.

Новый тарифный план «Интернет для вещей» включает 30 минут на все номера России, 300 Мб и 100 SMS. Включенного интернет-пакета вполне достаточно для «умных» устройств, так как они потребляют небольшой объем трафика для выполнения ключевых функций. Условия сохраняются в поездках по России: все входящие бесплатны, а исходящие звонки и мобильный трафик расходуются из пакета. Важным преимуществом тарифа является округление трафика до 1 Кб.

При исчерпании пакета интернет по-прежнему работает на скорости 64 Кбит/c. Этого достаточно для сохранения функции определения местоположения на детских smart-часах. Родители могут установить местоположение ребенка даже при закончившемся пакете интернета. При этом остаются доступными базовые для родительского контроля функции: возможность для ребенка воспользоваться кнопкой экстренного вызова, а для родителя — позвонить ему.

Возрастные ограничения — 16+.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Tele2

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