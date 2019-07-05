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4 пензенские площадки вошли в реестр лучших российских практик городского благоустройства

5 июля в 11:02 202 просмотра
, реализованных в 2018 году. Список составил Минстрой РФ.

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Четыре пензенских объекта включены в федеральный реестр лучших практик городского благоустройства, реализованных в 2018 году. Список составил Минстрой РФ.

Как отмечается в документе за подписью главы ведомства Владимира Якушева, в реестр внесли благоустройство зоны отдыха «Для всей семьи» со спортивной площадкой в селе Чемодановка Бессоновского района, центрального парка в Никольске, зоны «Лесная» в Заречном, части улицы Советской и аллеи Воинской Славы в Башмаково.

Всего в перечне — 165 проектов из 112 городов в 60 регионах страны. Больше всего успешных практик представили Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Челябинская области, Республика Коми.

Самыми популярными номинациями стали «Парк как место отдыха и занятий спортом», «Городской сад и сквер как место отдыха и общения», «Игровые, спортивные и иные тематические площадки». В целом, поступило 454 заявки из 84 субъектов.

«Каждый регион, участвующий в проекте «Формирование комфортной городской среды», раз в год направляет в Минстрой России не менее двух лучших реализованных практик по благоустройству. Основная цель реестра — обмен опытом и лучшими решениями в сфере благоустройства, поэтому заявки проходят строгую экспертизу», — пояснил Владимир Якушев.


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