В Пензе начались торжества в честь Лермонтовского праздника

«Несмотря на то, что праздник традиционный, содержание тематических локаций всегда новое. Каждый год мы открываем Лермонтова заново: в детстве у нас одно восприятие, во взрослом возрасте — другое. Он бессмертен, потому что его творчество пронизано совестью, честностью, прямолинейностью. А советь должна звучать в душе любого человека, независимо от сложности ситуации», — отметила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

Как сообщает с места событий корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова, для гостей праздника организовали много фотозон, работают ярмарка умельцев, выставка картин юных художников, выступают артисты.

Митинг, посвященный Лермонтовскому празднику поэзии, открыл заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

«Поздравляю вас от всей души. Лермонтов настолько много значит для нас, что мы хотим сделать интереснее и ярче праздник, нам это удается. В этом году он будет особенным: мы привыкли воспринимать Лермонтова как поэта, а теперь мы увидим его как воина», — отметил он.

В Пензу на праздник приехал президент ассоциации библиотек России Михаил Афанасьев. Жизнь его семьи связана с великим поэтом непосредственно.

«О Лермонтове было уже много сказано. Он мне еще и родной человек — моя прабабушка была его троюродной сестрой. Наш мир был бы другим, если бы не было Лермонтова, это огромное счастье, что он жил на земле и оставил частичку своей души в каждом из нас», — подчеркнул он.

Торжества в честь праздника продолжатся и завтра — в «Тарханах». Программу мероприятий можно посмотреть здесь.

Возрастные ограничения на все мероприятия — 0+.