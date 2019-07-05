В Городе Спутнике состоялся областной фестиваль молодежных культур (видео)

В выходные набережная Спутника стала центром притяжения активной, талантливой молодежи. Здесь проходил масштабный праздник — фестиваль «Перспектива». Он объединил в себе сразу несколько культурных и спортивных молодежных направлений.

День начался с фестиваля красок и пенной дискотеки. Дети и взрослые бросали друг в друга краски, купались в пене и танцевали под зажигательные сеты известных диджеев.

«Все супер! У нас море эмоций», — поделились участники праздника.

«Здесь такая замечательная атмосфера! Я приехал с Дальнего Востока, и у нас никогда не было таких грандиозных праздников для молодежи», — рассказал гость Спутника Олег Белов.

Вдоль набережной молодые люди создавали граффити, на центральной площади проходили спортивные соревнования. Пока одни показывали трюки на велосипеде, другие демонстрировали мастерство владения телом на чемпионате по воркауту и открытой тренировке по паркуру.

Также на набережной проходил турнир по стритболу. В нем участвовали около 100 спортсменов.

На фонтанной площади зрители плотным кольцом окружили танцевальную площадку. Здесь проходили чемпионаты по брейк-дансу и хип-хопу. Лучшими брейкдансерами стали гости из Казани и Саратова.

«Желаю вам отличного настроения! Рисуйте, пойте, рэп читайте, творите, живите сладко каждый день!» — сказал гость из Казани Александр Крысанов.

После танцевальных соревнований на сцене начался фестиваль юмора — на сцену вышли команды КВН. Следующим пунктом программы стало выступление кавер-группы «С-Клуб».

После концертной программы участников фестиваля ждала дискотека, хедлайнером которой выступил известный московский диджей Иван Рудык.

«Пока я ехал, мне рассказали об истории этого города, о том, как он строился. Очень впечатляет, что такие вещи в современной России происходят. Всегда хорошо, когда люди двигают культуру. Показывают, что есть музыка, есть шоу, делают так, чтобы у людей всегда было хорошее настроение», — отметил Иван Рудык.

Яркую точку в масштабном областном фестивале молодежных культур поставил праздничный салют.

«Сегодня все получилось, довольны и участники, и зрители. Думаю, «Перспектива» будет жить и расширяться», — подытожил арт-директор «Парка Спутника» Игорь Лакодин.

Каждые выходные на набережной Города Спутника проходят праздники, конкурсы, акции, соревнования. Обо всех мероприятиях можно узнать на сайте.