В России создадут сервис обратной связи «Нацпроекты глазами людей»

«Единая Россия» создаст сервис «Нацпроекты глазами людей» (6+), благодаря которому каждый сможет сообщить о проблемах в реализации нацпроектов в его регионе.

Сервис запустят осенью. Он будет информировать о ходе работ в рамках национальных проектов на местах, предоставит систему обратной связи.

«В преддверии политической конференции «Единой России» мы провели обсуждение магистральной темы — национальные проекты. Нацпроекты не глазами власти, чиновников и исполнителей, а именно глазами людей. Самая главная проблема, которую надо сегодня решить, — дефицит коммуникаций между исполнителями нацпроектов и населением. И обеспечить эту коммуникацию может как раз партия «Единая Россия».

В специальных сообществах в соцсетях, на партийных сайтах и в мобильном приложении Партии можно будет подать жалобу или задать вопросы об строящихся объектах. Все сообщения будут поступать в единую публичную базу, структурированную по каждому объекту на сайте сервиса «Нацпроекты глазами людей», — отметил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Депутаты «Единой России» всех уровней будут распределены по объектам, которые вошли в нацпроекты. На них ляжет ответственность за реагирование на обращения людей. На основе проблемных тем и вопросов партия будет регулярно составлять доклад в адрес председателя партии, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.