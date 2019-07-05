Леонид Левин пообщался с жителями Пачелмского района

Парламентарий ознакомился с ходом строительства нового Дома Культуры в селе Решетино, обсудил со строителями сроки сдачи нужного сельчанам объекта и встретился с работниками Пачелмского ретрансляционного центра. Также он обсудил вопросы поддержки категорий граждан, которые получают компенсацию за приобретение цифровых телеприставок при переходе региона на новый вид вещания.

«Важно, чтобы интересы незащищенных групп граждан были учтены в первую очередь, и при переходе на цифровое вещание жители нашей области не страдали финансово», — подчеркнул Леонид Левин.



Также Леонид Левин встретился с активистами и общественниками Пачелмского района. Он рассказал им о текущей работе федерального парламента и ответил на вопросы. В завершении визита в район депутат провел выездной прием граждан в селе Новая Толковка. Местные жители обратились к парламентарию с вопросами благоустройства, проблемами с обеспечением надлежащей скорости Интернета в школе, а также просьбой о поддержке местного Дома Культуры во вхождении в программу ремонта на 2020 год. Леонид Левин принял эти и другие вопросы для детального изучения и подготовки возможных решений.