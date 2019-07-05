На улице Лермонтова на проезжую часть рухнуло дерево

В Пензе на улице Лермонтова днем 5 июля упало дерево. Об этом информагентству сообщил очевидец.

Мужчина прислал в редакцию «Пенза-Пресс» фотографию с места происшествия. Он рассказал, что дерево рухнуло на проезжую часть прямо перед Mitsubishi Lancer. Пензенец добавил, что ветки частично упали на бетономешалку.

Помимо этого случая, в группе соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщали о том, что на улице Лермонтова на автомобиль Kia Soul, который был припаркован возле бордюра, рухнуло дерево.

В комментариях пользователи предположили, что это произошло из-за того, что дерево было старым и сухим.

«У меня на подъезде объявление висело о том, что деревья старые будут пилить, видимо, не успели», — написал мужчина под ником Комментатор.

Напомним, подобная участь ждала и автолюбителей, которые припарковали машины на улице Богданова. Там 4 июля от дерева отломилась огромная ветка, которая буквально накрыла два авто.