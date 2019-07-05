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Строительство станции водопровода «Побочино» возобновят

5 июля в 15:35 296 просмотров
«Побочино».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал сократить сроки изменений в проектно-сметную документацию для достройки насосной станции водопровода «Побочино».

В ходе совещания 5 июля глава региона отметил, что возобновление строительства станции — важный этап выполнения федерального проекта «Жилье».

По данным пресс-центра облправительства, станция необходима, чтобы ввести в эксплуатацию девять многоквартирных домов общей площадью 79 тыс. кв. м в микрорайоне Арбеково. Это, в свою очередь, — условие для софинансирования из федерального бюджета строительства школы и автомобильной дороги.

Возведение станции обойдется в 350 млн рублей. Было принято решение разбить строительство на четыре этапа: первые два стоимостью 150 млн рублей планируется завершить в 2019 году.

Иван Белозерцев потребовал сократить сроки внесения изменений в проектно-сметную документацию.

«Задача очень серьезная, и все проблемные вопросы нужно решить сейчас, не затягивая. Проектные компании, институты власти, соответствующие муниципальные предприятия — все должны оперативно решать возникающие вопросы. Мы — в одной лодке, а финишная прямая — это показатели по сдаче жилья», — подчеркнул губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/169763/

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