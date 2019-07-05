Волонтеры вывезли из Лопаток шесть брошенных кошек (видео)

Волонтеры фонда «Рука помощи бездомным животным» забрали из Лопаток шесть кошек, которые были брошены на произвол судьбы после отъезда из населенного пункта части населения.

Активисты кормили оставленных в селе животных — кошек, собак, кроликов, поросят — около трех недель. Сил и средств не хватало, поэтому не раз они обращались к жителям региона с призывом помочь несчастным питомцам. К счастью, хотя бы шесть кошек удалось разместить в центре «Питомец» фонда «Рука помощи бездомным животным».

«[Жители] покинули село, бросив дома, огороды, скотину и домашних животных. Улицы опустели, а животные были оставлены на мучительную смерть без еды и воды, запретные в домах и дворах. Село было оцеплено, въезд туда был закрыт.

Спустя некоторое время был вывезен скот. Как вы понимаете, коровы, козы, свиньи — это некая прибыль, а вот кошки и собаки — лишь расходы. Поэтому они остались там же. Силами волонтеров они кормились и, по возможности, искали дом, уезжая на передержку. […] Вчера нам поступил звонок из управления ветеринарии с просьбой помочь приютом хотя бы некоторому числу животных. И мы согласились взять шесть кошек. Большая часть животных требует лечения и срочной стерилизации», — написали представители фонда в официальной группе во «ВКонтакте».

По их словам, животным необходима финансовая помощь на лечение, стерилизацию, обработку от паразитов и вакцинацию. О том, как помочь, можно узнать ТУТ.

«Пока люди выясняют, кто прав и виноват, страдают те, кто не встает ни на чью сторону, не выбирает религию и место жительства. Они становятся заложниками ситуации, взаимной ненависти. Но мы люди. Неважно, где мы живем, в какого бога верим, если в сердце каждого из нас есть место для сострадания. Мы просим оказать посильную помощь этим милым усатикам, в один день потерявшим все из того малого, что они имели…», — отмечается в посте группы.

Также по-прежнему нужна помощь оставленным в Лопатках собакам и кошкам, которых не забрали в «Питомец», сообщает руководитель пензенской региональной общественной организации «ЗооЗащита» Наталья Ляпустина.

«Собак где-то десятка полтора и еще несколько кошек. Точное количество определить трудно, потому что не все животные показываются — выходят поесть только когда люди ушли на приличное расстояние. Мы сейчас ищем помещение для временной передержки, куда мы могли бы вывезти оставшихся животных. Такое разрешение у нас есть», — сообщила Наталья Ляпустина.

О том, как помочь в этой ситуации, можно узнать ЗДЕСЬ (просьба в сообщении писать: «Для животных Чемодановки и Лопаток»).

Напомним, часть населения оставила Лопатки после серьезного конфликта между двумя группами жителей в Чемодановке.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».