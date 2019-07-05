Белозерцев призвал не умалчивать о проблемах в районах для отчетности

Собравшиеся обсудили вопросы профилактики терроризма и безопасности граждан. Губернатор призвал глав администраций районов не допускать искажения информации.

«Кто будет это делать, буду жестко спрашивать. Если в районе есть предпосылки к чему-то, нужно немедленно сообщать. Как, например, в Чемодановке — сутки прошли, а никто не доложил о проблеме. Если бы вовремя вмешались в ситуацию, такого бы не произошло. Нам нужно заниматься серьезной профилактической работой, если есть какие-то негативные тенденции, надо докладывать об этом», — сказал он.

Председатель антитеррористической комиссии Александр Паршин отметил, что есть факты направления к ним из муниципальных образований недостоверных фактов.

«Так, администрация Бессоновского района не сообщала, что есть угрозы, но мы видим, что там получилось», — рассказал он.

Иван Белозерцев отметил, что главам администраций районов необходимо делать объективные доклады о ситуации. Он отметил, что в регионе — много многонациональных районов, есть населенные пункты, где сложные взаимоотношения бизнеса с населением и т. д.

«Я не говорю, что безопасность лежит только на плечах глав муниципальных образований, но все, что происходит в каком-либо поселении, они должны знать. Если есть малейшие проблемы — сообщать. Потому что, если вы увидели проблему — это хорошо. А то пишут, что все в порядке, а потом происходит такое, как в Чемодановке. Нужно увидеть предпосылки к развитию проблемы», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Кроме того, в ходе заседания обсудили состояние антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, спорта, торговли и других.

«В последнее время мы выделяем немало средств на обеспечение антитеррористической защищенности, но мы еще не все сделали. Не надо оставаться в стороне, вы за это отвечаете», — сказал губернатор, обращаясь к главам администраций районов.